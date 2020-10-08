АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пешеход погиб под колесами автомобиля на улице Ленина в Невеле

У дома №19 по улице Ленина в Невеле произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Как сообщает «Невельский вестник», пешеход переходил улицу в неустановленном для перехода месте.

По словам очевидцев, водитель автомашины «Нива Шевроле», двигаясь по дороге, был ослеплен фарами встречного авто и не заметил пешехода, переходящего дорогу в темное время суток в неустановленном для перехода месте. Водитель затормозил, но было уже поздно. В результате столкновения пешеход погиб на месте.

Детали ДТП устанавливаются.