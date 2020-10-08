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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два автомобиля подбил водитель «Пежо» в Пскове и пострадал сам. ФОТО

12.10.2020 10:35|ПсковКомментариев: 0

Две автомашины подбил водитель «Пежо» вечером в воскресенье, 11 октября, на улице Звездной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, в 20.25 у дома №2 мужчина 1948 года рождения за рулем «Пежо Партнер» совершил наезд на «Ладу Калина», которой управляла женщина 1988 года рождения.

«Лада» скатилась и наехала на металлический столб. Водитель «Пежо» уехал с места ДТП.

Однако в 20.30 у дома №50 по улице Труда водитель «Пежо» при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления. Произошло столкновение с «Ауди 100» под управлением женщины 1994 года рождения.

Водитель «Пежо» отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В результате двух столкновений пострадал один человек - предполагаемый виновник. 12 октября в 5.45 из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении за медпомощью водителя «Пежо». Он доставлен в Псковскую областную больницу с ушибом грудной клетки.

В отношении водителя оформлены административные материалы по статьям 12.26 (невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения) и 12.27 часть 2 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП).

Теги: #ДТП #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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