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Пьяный пскович устроил в Ленобласти смертельное ДТП на угнанной машине

Житель Псковской области устроил в Ленобласти смертельное ДТП на угнанной машине, сообщается на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

11 октября в 06.34 поступило сообщение о том, что на 26-м километре автодороги Гатчина – Красное Село – Гатчина – Павловск произошло лобовое столкновение двух автомобилей. 50-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ», скончался от полученных травм. Вторым автомобилем - «Митсубиши Аутлендер» - управлял 31-летний житель Псковской области. Экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские также установили, что иномарка на самом деле принадлежит 53-летнему жителю Петербурга. В ночь с 10 на 11 октября пскович, выполнявший строительные работы для собственника машины на улице Вольской поселка Вырица Гатчинского района, решил взять автомобиль, чтобы прокатиться по ночному городу, после чего и стал участником ДТП со смертельным исходом.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека) и по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. «Митсубиши» помещен на штрафстоянку.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.