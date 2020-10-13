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Два человека пострадали в ДТП на Октябрьском проспекте из-за проезда на «красный»

Стали известны обстоятельства утреннего столкновения на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города, ДТП произошло 14 октября в 7.12 у дома №17/11 по Некрасова.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Ниссан Ноут», женщина 1962 года рождения, при движении по Октябрьскому проспекту со стороны Октябрьской площади проехала перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и совершила столкновение с «Рено Логаном» под управлением мужчины 1967 года рождения, автомобиль двигался по Некрасова прямо со стороны администрации области. «Логан» после ДТП развернуло.

Пострадали пассажирки двух автомашин. В «Ниссане» женщина 1967 года рождения получила ушиб грудной клетки, госпитализирована в областную больницу. В «Рено» у женщины 1968 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица. Она доставлена в областную больницу.