Названы перекрестки Пскова, на которых не удается добиться снижения аварийности

Руководитель ГИБДД Пскова Владимир Папорт назвал два перекрестка, где пока не удается добиться снижения аварийности. Как он сообщил 14 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, в 2020 году в городе насчитывается 9 мест концентрации ДТП.
«В прошлом году их тоже было 9. В результате проведенной работы список мест всегда меняется. Единственные две точки, где пока не добиться изменений - большие перекрестки - Рижского проспекта с улицей Юбилейной и Юбилейная - Коммунальная. Ситуация может измениться, когда закончится строительство объездной дороги, грузовой и транзитный транспорт будет объезжать Псков», - сказал Владимир Папорт.
Он также отметил, что после ремонта Гаражного проезда у водителей появилась возможность объехать интенсивный перекресток через улицу Шестака.