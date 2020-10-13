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Петербурженка въехала в опору ЛЭП и оставила без света псковскую деревню

Несколько домов в Новоржевском районе остались без электричества в результате ДТП, которое произошло сегодня, 14 октября, около 15:15. Как сообщили газете «Земля Новоржевская» в ОГИБДД МО МВД «Бежаницкий», в деревне Лжун водитель автомобиля «Мицубиси», жительница Санкт-Петербурга, 48 лет, на закруглении грунтовой автодороги не справилась с управлением и наехала на опору ЛЭП.

В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство получило технические повреждения. Также было нарушено энергоснабжение семи домов.

Восстановлению опора ЛЭП не подлежит. Ее придется полностью заменить.