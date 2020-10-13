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Возле памятника Александру Невскому опрокинулся автомобиль - пострадала водитель

Водитель Fiat Albea пострадала сегодня, 14 октября, около 19:30 в ДТП возле памятника Александру Невскому - на 2 км автодороги Псков - Писковичи - Муровицы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина 1971 года за рулем Fiat, двигаясь со стороны монумента, из-за плохой видимости повернула, не доехав до поворота. В результате автомобиль съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В автомобиле женщина была одна. По предварительным данным она получила ушиб грудной клетки, госпитализирована.

Водитель на момент ДТП была трезва. По ее словам, она не смогла верно сориентироваться из-за плохих погодных условий в темное время суток.