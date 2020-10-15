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Автомобиль сбил пешехода на улице Коммунальной в Пскове

Легковой автомобиль «Лада Ларгус» сбил мужчину 1991 года рождения возле дома №58 на улице Коммунальной в Пскове 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По предварительной информации, наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, произошел в 18.00. За рулем автомобиля находился мужчина 1969 года рождения. Водитель, судя по внешним признакам, трезв.

Пешеход получил ушиб левого коленного сустава и, возможно, перелом костей левой стопы. Его госпитализировали в медицинское учреждение.