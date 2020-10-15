Стали известны подробности утренних ДТП на мостах и путепроводах Пскова

Несколько ДТП произошло утром 19 октября на мостах и путепроводах Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города.
В частности, сотрудники полиции оформили одно ДТП с двумя автомобилями на мосту имени 50-летия Октября. Два ДТП случилось на Ольгинском мосту (участниками одного стали три автомашины, другого - две). Еще два ДТП оформлено на улице Чудской, количество автомобилей уточняется.
Также, по информации ГИБДД, произошло столкновение на Крестовском путепроводе, но участники оформили его по европротоколу без вызова сотрудников полиции. Утром в городе были и другие дорожные аварии, оформленные по европротоколу.
Напомним, еще одно ДТП произошло сегодня на улице Декабриста Пущина. Возле Инженерного моста ВАЗ-2110 вылетел с дороги и врезался в забор.
В ГИБДД в уточнили, что на мостах и путепроводах сегодня следует быть особенно аккуратным, потому что они находятся на открытом пространстве и быстрее замерзают.