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По факту смертельного ДТП в Невеле заведено уголовное дело

Невельской межрайонной прокуратурой признано законным постановление СО МО МВД России «Невельский» о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Невеля по факту совершения им ДТП, результате которого погиб человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, ДТП произошло 11 октября около 19.20 на ул. Ленина в Невеле. Водитель автомобиля«Шевроле-Нива», двигаясь в сторону ул. Энгельса, при разъезде со встречным автомобилем совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. От удара с автомобилем пешехода откинуло на несколько метров. В результате произошедшего ДТП он скончался от полученных травм.

13 октября старшим следователем СО МО МВД России «Невельский» вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Постановление о возбуждении уголовного дела признано межрайонной прокуратурой законным и обоснованным.

Санкция п ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль Невельской межрайонной прокуратурой Псковской области.