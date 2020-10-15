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Шесть однотипных ДТП произошло на круговом перекрестке улицы Балтийской с начала года

Псковским водителям советуют быть предельно внимательными и аккуратными при движении по круговым перекресткам, особенно на улице Балтийской в Борисовичах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Псковского района, там участились случаи технических ДТП.

С начала года на указанном перекрестке зафиксировано 6 ДТП с техническими повреждениями. Происшествия происходят при схожих обстоятельствах. Заезжать на круг можно с любой полосы, а съезжать только с правой. Некоторые водители забывают об этом и съезжают с кольца в левой полосе, что приводит к столкновению.

В ГИБДД района отметили, что в официальную статистику попали только происшествия, по которым вызывались сотрудники полиции. Участники ДТП при ряде условий могут оформить документы по «европротоколу».