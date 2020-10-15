Девять автомобилей попали в ДТП за утро в Псковском районе

Несколько «технических» ДТП без пострадавших произошло утром в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД района.
3 ДТП оформлено на мосту через Череху, на границе с Псковом. Там столкнулись шесть автомашин.
На объездной автодороге Пскова не разъехались «Мицубиси Л200» и «Форд Транзит». Столкновение произошло при обгоне. Оба автомобиля оказались в кювете.
На автодороге Псков - Гдов в деревне Струково в кювет съехал УАЗ-«буханка». Автомобиль 2019 года выпуска.
В результате этих ДТП никто не пострадал.
По информации дорожных служб, обледенение началось около 6 часов утра.