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Девять автомобилей попали в ДТП за утро в Псковском районе

Несколько «технических» ДТП без пострадавших произошло утром в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД района.

3 ДТП оформлено на мосту через Череху, на границе с Псковом. Там столкнулись шесть автомашин.

На объездной автодороге Пскова не разъехались «Мицубиси Л200» и «Форд Транзит». Столкновение произошло при обгоне. Оба автомобиля оказались в кювете.

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На автодороге Псков - Гдов в деревне Струково в кювет съехал УАЗ-«буханка». Автомобиль 2019 года выпуска.

В результате этих ДТП никто не пострадал.

По информации дорожных служб, обледенение началось около 6 часов утра.