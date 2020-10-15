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Три автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове

Три легковых автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове вечером 19 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии напротив дома №77а поступило около 19.15. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1977 года рождения столкнулся на проезжей части с автомашиной «Форд», за рулем которой находилась женщина. В свою очередь, «Форд» врезался в автомобиль «БМВ Икс 5».

В результате дорожной аварии пострадал водитель автомашины ВАЗ-2107. Мужчина получил, возможно, перелом ребер, ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Он, судя по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД.