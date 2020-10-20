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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове ищут свидетелей повторного наезда на «Хендай» на Алмазной

20.10.2020 10:04|ПсковКомментариев: 2

В Пскове второй раз за три недели подбили одну и ту же автомашину «Хендай», припаркованную на улице Алмазной. Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель одной из коммерческих организаций, в очередной раз поврежден автомобиль его сотрудника.

«Хендай» снова был припаркован на улице Алмазной. Наезд произошел 17 или 18 октября.

Наехавший на «Хендай» водитель скрылся. Известно, что автомобиль, которым он управлял, был зеленого цвета. На место выезжала полиция, ведется розыск виновника ДТП.

Возможных свидетелей происшествия просят обратиться по телефонам 8953-243-33-11 или 8911-390-65-05. «Может, у кого-то во дворе стоит разбитая справа зеленая машина», - предполагает владелец разбитой автомашины.

Напомним, 30 сентября автомобиль «Хендай» стоял на улице Алмазной, у ремонтной мастерской автоэлектрика, вдоль дороги. На следующий день владелец увидел разбитую машину. Группа розыска ГИБДД УМВД по городу Пскову провела трудоемкую работу по установлению возможного виновника аварии. Выяснилось, что наезд на припаркованную автомашину совершил «Фольксваген Гольф 3» или «Фольксваген Венто».

Теги: #ДТП #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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