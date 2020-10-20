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Рану нижней губы получил водитель в ДТП на Рокоссовского в Пскове. ФОТО

Рану нижней губы получил водитель в результате столкновения двух автомашин на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, столкновение произошло 21 октября в 7.05 у дома №77/1 по Коммунальной.

Водитель 1982 года рождения за рулем «Форд Фокуса» при повороте на регулируемом перекрестке не уступил дорогу «Пежо» под управлением мужчины 1995 года рождения.

Обе автомашины двигались через перекресток по улице Рокоссовского: «Форд Фокус» - со стороны Байкова, он поворачивал налево, «Пежо» ехал прямо со стороны Рижского проспекта.

Пострадал водитель «Пежо», у него зафиксирована рана нижней губы.

Оба водителя трезвые.