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Ушибы и переломы получил пешеход после наезда УАЗа на Чудской в Пскове

Ушибы и переломы получил пешеход после наезда автомашины на улице Чудской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по горожу Пскову, ДТП произошло 22 октября в 7.13 у дома №1.

Водитель «УАЗ Хантер», мужчина 1957 года рождения, на перекрестке с улицей Алмазной при повороте направо совершил наезд на пешехода - мужчину 1962 года рождения, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительным данным, пешеход получил ушиб грудной клетки, поясничного отдела позвоночника и перелом костей таза (диагноз уточняется). Как сообщалось ранее, мужчина переходил дорогу через улицу Алмазную.

Пострадавший доставлен в областную больницу.

Водитель был трезв.

ГИБДД Пскова в связи с уменьшением светлого времени суток рекомендует пешеходам носить светоотражающие элементы вблизи и при переходе проезжей части.