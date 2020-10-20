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«Тойота» перевернулась в Новосокольническом районе, пострадала девушка

Автомобиль «Тойота» перевернулся в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД по Псковской области, это произошло 22 октября в 14.10 на автодороге Великие Луки - Новосокольники.

«Тойота Королла» опрокинулась на проезжей части. «Машина на колесах осталась на проезжей части», - уточнили в пресс-службе.

Пассажирка 2000 года рождения доставлена в больницу. Информации о диагнозе пока нет.

За рулем автомобиля находился мужчина 1985 года рождения, он был трезв.

Сотрудники полиции на месте выясняют все обстоятельства происшествия.