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ДТП мешает движению транспорта на улице Алмазной в Пскове. ФОТО

Автомобиль «Ниссан Марч» врезался в «Фольксваген Поло» на улице Алмазной в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ДТП произошло у второго выезда со строительного рынка.

Автомобили получили технические повреждения. Участники занимают полосу для движения от улицы Леона Поземского в сторону Чудской. Объезд - по встречной полосе. Затруднено движение.

Также сегодня в Пскове затруднено движение из-за перекрытых мостов - Советского (Троицкого) и имени 50-летия Октября. Из-за дорожных работ они закрыты до утра понедельника.