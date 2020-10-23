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Под Невелем ВАЗ врезался в столкнувшиеся «Мазду» и автобус, пострадали трое

В Невельском районе водитель ВАЗа врезался в участников ДТП - «Мазду» и автобус. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, первое столкновение произошло 23 октября в 6.55.

По предварительной информации, водитель «Мазды» врезался в заднюю часть автобуса с пассажирами. В автобусе пострадал 16-летний подросток, выявлен ушиб плеча. Участники автоаварии выставили аварийные знаки и стали ждать сотрудников ГАИ.

В это время в заднюю часть «Мазды» врезался попутный ВАЗ, пострадали еще два человека.