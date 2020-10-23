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Тройное ДТП и наезд на дерево спровоцировал водитель в Пскове

Тройное ДТП и наезд на дерево спровоцировал неудачный выезд с второстепенной дороги в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 23 октября в 8.25 у дома №15 по улице Льва Толстого.

Водитель «Тойоты Камри» 1979 года рождения при выезде с второстепенного направления не уступил дорогу автомашине, пользующейся преимуществом на главной дороге. «Тойота» столкнулась с «Рено Логаном» под управлением молодого человека 2001 года рождения. В результате автомобиль «Рено» наехал на «Ладу Ларгус» под управлением водителя 1966 года рождения, а после этого - на дерево.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.