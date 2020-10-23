АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три человека получили травмы в ДТП на дороге Великие Луки - Невель

Три человека пострадали в результате ДТП 23 октября на 47 км дороги Великие Луки - Невель, у деревни Куракино Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Водитель автомобиля ВАЗ-2114, 40-летний житель города Невеля, совершил столкновение со стоящей «Маздой», в которой находился 44-летний водитель, житель невельской деревни Борки.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель ВАЗа получил ушиб правого коленного сустава. Также пострадали его пассажиры: 30-летний мужчина получил ушиб левого локтевого сустава, 35-летний мужчина - ушибленную рану левой щеки.