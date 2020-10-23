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Пожилой петербуржец совершил ДТП в Псковском районе

Пенсионерка пострадала в результате ДТП 23 октября на 6-м километре автодороги Псков — Гдов, у деревни Солоново Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара», 83-летний житель Санкт-Петербурга, не справился с управлением, съехал на правую обочину, где совершил наезд на стоящую автомашину марки «Порше Кайен», в которой находилась водитель - 54-летняя жительница Пскова.

По предварительным данным, в результате ДТП 69-летняя пассажирка «Сузуки» получила ушиб грудной клетки.

На момент проверки оба водителя были трезвы, добавили в ведомстве.