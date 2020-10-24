«Хендай» и «Ока» не разъехались на улице Инженерной в Пскове

Более 30 нарушений выявили сотрудники ГИБДД в Новосокольниках и Локне

Один человек пострадал в ДТП в Печорском районе

На улице Яна Фабрициуса в Пскове появится новая полоса. ФОТО

Два Renault столкнулись рядом с ТЦ «Гулливер» в Пскове

Шесть однотипных ДТП произошло на круговом перекрестке улицы Балтийской с начала года

Денис Иванов: Дорожный комплекс Пскова не был готов к такому объему финансирования

Девять автомобилей попали в ДТП за утро в Псковском районе

Елена Жгут: На 8 утра все дороги Пскова были обработаны реагентами