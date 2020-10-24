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Пассажир автобуса пострадал в результате ДТП на Юбилейной в Пскове

Пассажир автобуса ПАЗ пострадал в результате ДТП в Пскове. Дорожная авария произошла сегодня, 24 октября, в 15.24 на улице Юбилейной, 89, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города.

Водитель автобуса, мужчина 1975 года рождения, не соблюдал дистанцию и наехал на стоящую впереди автомашину «Фольксваген Пассат», за рулем которой находился молодой человек 2002 года рождения.

В результате пострадал пассажир автобуса 1994 года рождения. По предварительной информации, он получил рваную рану височной области, гематому правой надбровной дуги и, возможно, сотрясение головного мозга. Мужчина доставлен в областную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По внешним признакам водители трезвые, однако будет проводиться медосвидетельствование.