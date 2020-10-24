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Пострадавшая в ДТП с фурой госпитализирована в Псковскую областную больницу

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей произошло утром в воскресенье, 25 октября, в Порховском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, по предварительной информации, в 10.40 водитель автомобиля Mitsubishi - женщина 1998 года рождения не справилась с управлением на закругленном участке дороги, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовым автомобилем Scania под управлением мужчины 1990 года рождения. После столкновения легковая машина съехала в кювет.

В результате ДТП пострадала пассажир Mitsubishi - женщина 1971 года рождения. С различными травмами она госпитализирована в Псковскую областную больницу.