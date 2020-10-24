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Полиция ищет свидетелей смертельного наезда на пешехода в Ершово

Полиция ищет свидетелей смертельного наезда на пешехода в Ершово. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД по Псковскому району, в производстве следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное 24 сентября по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, по факту дорожно-транспортного происшествия.

В ходе предварительного следствия установлено, что 23 сентября около 12.17 водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» (государственный регистрационный знак С 114 CC/47), двигаясь по автодороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино — Краколье в направлении Пскова, на 17-м километре совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в деревне Ершово Псковского района. Пешеход получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте ДТП.

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Очевидцев этого происшествия просят обратиться в органы предварительного следствия по телефону 676-872 (дежурная часть отдела МВД России по Псковскому району) или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №28, к старшему следователю следственного отдела ОМВД России по Псковскому району майору юстиции И. Егорову либо по телефону 8(8112)59-33-10.