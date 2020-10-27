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Псковская полиция ищет свидетелей наезда КамАЗа на юного велосипедиста

Полиция ищет свидетелей наезда на юного велосипедиста в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД по Псковскому району.

18 мая в 16.40 на 3-м километре дороги Псков - Родина водитель КамАЗа с прицепом совершил столкновение с велосипедом марки FORWARD под управлением подростка, который двигался по обочине в попутном направлении.

Велосипедист получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

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Очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефону 676-872 (дежурная часть отдела МВД России по Псковскому району») или обратиться по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №28, к старшему следователю следственного отдела ОМВД России по Псковскому району майору юстиции И. Егорову либо по телефону 8(8112)59-33-10.