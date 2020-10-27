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АвтоМир / Происшествия / ДТП

«БМВ» и «Ауди» столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО

27.10.2020 15:39|ПсковКомментариев: 2

«БМВ» и «Ауди» столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове, на пересечении с улицей Некрасова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, скорая помощь и МЧС.

Информация о наличии пострадавших и подробности происшествия выясняются.

Добавим, это второе ДТП за день на данном участке. В 10.35 у дома №28 по Октябрьскому проспекту мужчина 1962 года рождения, водитель грузовика «АФ 4741» (с эмблемой «Почты России»), при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Вольво С30» под управлением молодого человека 1998 года рождения. Автомашины получили технические повреждения, пострадавших нет.

Теги: #ДТП #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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