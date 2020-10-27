←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Колючий Сюрприз
Не жди Очереди
Колпаки от 550 рублей
Шина Плюс Широкий выбор шин
Медсправки Для водителей
Все ограничения движения
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Шины на зиму
План Б На Инженерной
ещё ДТП 27.10.2020 11:512 Водитель с 13-дневным стажем устроил ДТП в Пскове. ФОТО 27.10.2020 19:381 Пенсионер пострадал при столкновении ВАЗа и «Мерседеса» в Пскове 27.10.2020 15:392 «БМВ» и «Ауди» столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО 27.10.2020 12:400 Псковская полиция ищет свидетелей наезда КамАЗа на юного велосипедиста 27.10.2020 12:040 «Ниву» развернуло после столкновения с большегрузом на Юбилейной в Пскове. ФОТО 27.10.2020 11:512 Водитель с 13-дневным стажем устроил ДТП в Пскове. ФОТО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пенсионер пострадал при столкновении ВАЗа и «Мерседеса» в Пскове

27.10.2020 19:38|ПсковКомментариев: 1

Пенсионер пострадал в ДТП на улице Инженерной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД города Пскова. 

ДТП произошло сегодня, 27 октября, в 17.55 на улице Инженерная, 3а.

83-летний мужчина за рулем ВАЗа при повороте налево не уступил дорогу 40-летнему водителю «Мерседеса», который двигался в прямом направлении. 

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, он доставлен в Псковскую областную больницу с ушибами. 

По внешним признакам водители трезвы, но специалисты проведут освидетельствование.  

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. 

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Возите ли вы своих детей в садик/школу на машине?
В опросе приняло участие 1638 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
27.10.2020, 19:381 Пенсионер пострадал при столкновении ВАЗа и «Мерседеса» в Пскове 27.10.2020, 19:370 Участок дороги между улицами Алтаева и Труда отремонтируют до 30 ноября 27.10.2020, 16:474 Более 700 пластиковых проездных купили псковичи за один день 27.10.2020, 15:392 «БМВ» и «Ауди» столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО
27.10.2020, 14:084 В Псковской области начали укладывать асфальт нового поколения 27.10.2020, 12:400 Псковская полиция ищет свидетелей наезда КамАЗа на юного велосипедиста 27.10.2020, 12:040 «Ниву» развернуло после столкновения с большегрузом на Юбилейной в Пскове. ФОТО 27.10.2020, 11:512 Водитель с 13-дневным стажем устроил ДТП в Пскове. ФОТО
27.10.2020, 11:041 В связи с пандемией продлеваются разрешения на перевозки псковским легковым такси 26.10.2020, 21:042 Псковичам помогли решить проблемы с получением госуслуг по линии ГИБДД 26.10.2020, 19:500 Автобусную остановку с автопавильоном обустроят в деревне Лавры 26.10.2020, 18:500 В Великих Луках мужчину будут судить за «липовые» права
26.10.2020, 17:462 Агрегаторов такси хотят обязать открывать представительства в регионах 26.10.2020, 17:460 Три двора отремонтировали в Пскове за счет сэкономленных средств 26.10.2020, 17:350 17 аварийно-опасных участков дорог насчитывается в Псковской области 26.10.2020, 16:510 Великолучанин пожаловался на состояние выезда на путепровод
26.10.2020, 15:411 Полиция ищет свидетелей смертельного наезда на пешехода в Ершово 26.10.2020, 14:311 Молодой великолучанин угнал ВАЗ, чтобы быстрее добраться до дома 26.10.2020, 12:275 Пскович пожаловался, что не может записаться на пересдачу в ГИБДД до 2119 года 26.10.2020, 11:150 Пьяных водителей остановили полицейские в Пскове и пяти районах области
26.10.2020, 10:460 Неизвестный водитель сбил женщину в Великих Луках 25.10.2020, 21:352 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на трассе Москва - Рига 25.10.2020, 19:360 1 человек погиб и 3 пострадали при наезде ВАЗ-2110 на лося 25.10.2020, 14:490 Трех пьяных водителей задержали в Псковской области
25.10.2020, 14:170 Пострадавшая в ДТП с фурой госпитализирована в Псковскую областную больницу 24.10.2020, 16:381 Пассажир автобуса пострадал в результате ДТП на Юбилейной в Пскове 24.10.2020, 15:520 «Хендай» и «Ока» не разъехались на улице Инженерной в Пскове 24.10.2020, 14:4011 Продажа транспортных карт начинается в Пскове
24.10.2020, 13:241 Пожилой петербуржец совершил ДТП в Псковском районе 24.10.2020, 13:180 Три человека получили травмы в ДТП на дороге Великие Луки - Невель 24.10.2020, 10:210 В Великих Луках модернизируют систему уличного освещения 23.10.2020, 18:050 Пскович дважды продал один и тот же набор колес для автомобиля
23.10.2020, 17:220 В Кунье размыло дорогу к одной из контейнерных площадок 23.10.2020, 17:000 Псковичей осудили за кражу оставленного без присмотра квадроцикла 23.10.2020, 16:380 Щиты со статистикой ДТП устанавливают на дорогах Псковской области 23.10.2020, 16:262 Командировка спасла собственницу «БМВ» от штрафа за парковку на месте инвалида в Пскове
23.10.2020, 16:220 Пскович предстанет перед судом за угон мотоцикла 23.10.2020, 15:360 Тройное ДТП и наезд на дерево спровоцировал водитель в Пскове 23.10.2020, 15:080 Под Невелем ВАЗ врезался в столкнувшиеся «Мазду» и автобус, пострадали трое 23.10.2020, 14:511 Дмитрий Быстров назвал актуальную проблему улиц в Острове
23.10.2020, 13:391 Амбициозные задачи по ремонту дорог ставит глава Островского района 23.10.2020, 12:020 ДТП мешает движению транспорта на улице Алмазной в Пскове. ФОТО 23.10.2020, 11:450 Интерактив: Верните прежний режим работы светофора 23.10.2020, 11:330 Из-за ремонта переезда в Порхове организуют реверсивное движение автотранспорта
23.10.2020, 11:084 Интерактив: Рукотворный транспортный коллапс 23.10.2020, 10:580 «Крайслер» столкнулся с «Фордом» на Инженерной в Пскове 23.10.2020, 10:550 В рамках реконструкции дороги Усвяты - Стеревнево идет укладка асфальта 23.10.2020, 09:551 Мост через реку Великую в Острове перекрывали из-за сообщения о минировании
23.10.2020, 09:3310 Интерактив: Лишний светофор в Пскове 22.10.2020, 21:160 С завтрашнего дня в Пскове изменится схема движения общественного транспорта 22.10.2020, 18:440 В Великих Луках во дворе на проспекте Гагарина появился новый асфальт 22.10.2020, 17:451 Видеофакт: Дрифт на городских улицах
22.10.2020, 16:130 ДТП мешает движению на Октябрьской площади в Пскове 22.10.2020, 16:040 Временно прекращено движение по участку Северного обхода 22.10.2020, 15:530 «Тойота» перевернулась в Новосокольническом районе, пострадала девушка 22.10.2020, 15:211 Ушибы и переломы получил пешеход после наезда УАЗа на Чудской в Пскове
22.10.2020, 13:341 Три светофора обесточены в Пскове 22.10.2020, 12:4410 Контроль за соблюдением масочного режима в автобусах усиливают в Псковском районе 22.10.2020, 11:530 Пьяного водителя «Тойоты» остановила полиция в Пскове 22.10.2020, 10:532 Рану нижней губы получил водитель в ДТП на Рокоссовского в Пскове. ФОТО
22.10.2020, 10:311 Интерактив: Уберите сбитую стойку дорожного знака 22.10.2020, 10:000 Более 30 км Гдовской трассы довели до норматива в этом году 22.10.2020, 09:300 Пешеход сбит на перекрестке улиц Чудской и Алмазной в Пскове 22.10.2020, 08:560 Автомобиль «Яндекс. Такси» врезался в Мицубиси на улице Труда
22.10.2020, 08:390 Четыре водопропускных трубы отремонтировали на дороге Родина - Наволок 21.10.2020, 20:297 Что нельзя делать при неизбежности столкновения с лосем, рассказал Владимир Папорт 21.10.2020, 19:212 «Убитые дороги» сообщили о техническом открытии участка улицы Фабрициуса 21.10.2020, 17:363 ГИБДД: Самый опасный стаж вождения в Пскове - от 5 до 10 лет
21.10.2020, 17:3328 Штрафы за масочный нигилизм в транспорте: объективная необходимость или перегиб властей? 21.10.2020, 15:003 Гид по шиномонтажам Пскова 21.10.2020, 13:530 Владимир Папорт: Опытные водители не торопятся двигаться в сумерки 21.10.2020, 13:450 Остановку на улице Индустриальной в Пскове обустроят после реконструкции перекрестка
21.10.2020, 13:023 В Пскове на три дня закрывается движение по Советскому мосту 21.10.2020, 11:060 Пьяные водители «Тойоты», ВАЗа и «Пежо» попались псковским полицейским 21.10.2020, 11:003 Не думай о своем автомобиле - доверься профессионалам 21.10.2020, 10:092 Мост имени 50-летия Октября и площадь Героев-десантников закроют в Пскове на три дня
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.