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Пенсионер пострадал при столкновении ВАЗа и «Мерседеса» в Пскове

Пенсионер пострадал в ДТП на улице Инженерной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД города Пскова.

ДТП произошло сегодня, 27 октября, в 17.55 на улице Инженерная, 3а.

83-летний мужчина за рулем ВАЗа при повороте налево не уступил дорогу 40-летнему водителю «Мерседеса», который двигался в прямом направлении.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, он доставлен в Псковскую областную больницу с ушибами.

По внешним признакам водители трезвы, но специалисты проведут освидетельствование.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.