Пенсионер пострадал при столкновении ВАЗа и «Мерседеса» в Пскове

Пенсионер пострадал в ДТП на улице Инженерной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД города Пскова.
ДТП произошло сегодня, 27 октября, в 17.55 на улице Инженерная, 3а.
83-летний мужчина за рулем ВАЗа при повороте налево не уступил дорогу 40-летнему водителю «Мерседеса», который двигался в прямом направлении.
В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, он доставлен в Псковскую областную больницу с ушибами.
По внешним признакам водители трезвы, но специалисты проведут освидетельствование.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.