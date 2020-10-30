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Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в Псковском районе

Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД по Псковскому районе, в производстве следственного отдела находится материал доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.

19 сентября 2020 года около 23.15 на проезжей части автодороги, расположенной у дома №9 по ул. Лесной в д. Знаменка Псковского района водитель автомобиля «Ауди 80» совершил наезд на пешехода

Пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Очевидцев данного происшествия просят обратиться в органы предварительного следствия, позвонить по телефону 676-872 (дежурная часть отдела МВД России по Псковскому району») или по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №28, к старшему следователю следственного отдела ОМВД России по Псковскому району майору юстиции И. Егорову либо по телефону 8(8112)59-33-10.