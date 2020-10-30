←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Колпаки от 550 рублей
Шины на зиму
Колючий Сюрприз
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Шина Плюс Широкий выбор шин
План Б На Инженерной
Все ограничения движения
Не жди Очереди
Медсправки Для водителей
ещё ДТП 30.10.2020 11:380 Водитель «Хонды» врезался в такси на Коммунальной в Пскове. ФОТО 01.11.2020 21:140 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове 01.11.2020 19:021 67 раз автомобилисты сбили псковичей в этом году 31.10.2020 23:080 Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в Псковском районе 30.10.2020 15:330 Девушка на угнанном у псковича «Рено» попала в ДТП в Новгородской области 30.10.2020 12:011 Две «Лады» столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

67 раз автомобилисты сбили псковичей в этом году

01.11.2020 19:02|ПсковКомментариев: 1

67 раз автомобилисты сбили пешеходов на территории Пскова в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, за девять месяцев этого года в областном центре произошло 60 наездов на пешеходов, из них 7 наездов совершены на регулируемых и 22 - на нерегулируемых пешеходных переходах. Вне пешеходного перехода случилось 31 дорожно-транспортное происшествие

При этом с начала октября в Пскове зарегистрировали 7 наездов на пешеходов (5 ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах, 1 ДТП на регулируемом пешеходном переходе, 1 ДТП вне пешеходного перехода).

Теги: #ДТП #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Возите ли вы своих детей в садик/школу на машине?
В опросе приняло участие 1743 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
01.11.2020, 22:300 Более 1000 пешеходов наказали за нарушения ПДД в Пскове 01.11.2020, 21:140 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове 01.11.2020, 19:021 67 раз автомобилисты сбили псковичей в этом году 01.11.2020, 17:030 Дополнительные автобусные рейсы из Пскова до Старого Изборска организуют со 2 ноября
01.11.2020, 10:510 Транспортные карты начали действовать в псковских автобусах 31.10.2020, 23:080 Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в Псковском районе 31.10.2020, 22:403 Почему пьяным нет смысла тянуть время в надежде «выветрить алкоголь», рассказали сотрудники ГИБДД 31.10.2020, 21:491 Исключена возможность предложений сотрудникам псковской спецроты ДПС «договориться на месте» от пьяных водителей - ГИБДД
31.10.2020, 21:190 С 1 часа ночи на дорогах Псковской области ждут туман с видимостью 500 метров 31.10.2020, 18:5910 На улице Горького в Пскове ликвидирован пешеходный переход 31.10.2020, 09:570 В подразделениях ГИБДД Псковской области услуги окажут в порядке живой и электронной очереди 31.10.2020, 09:370 Организованы дополнительные рейсы автобусов из Пскова в Изборск и Печоры
31.10.2020, 07:590 В Пскове сегодня будет закрыт участок улицы Некрасова 30.10.2020, 23:010 Автомобили получат электронные паспорта в России 30.10.2020, 15:330 Девушка на угнанном у псковича «Рено» попала в ДТП в Новгородской области 30.10.2020, 15:180 На первую очередь реконструкции улицы Кузбасской Дивизии выделены допсредства
30.10.2020, 14:574 Началась подготовка к строительству обхода Опочки 30.10.2020, 14:163 Областная спецрота ГИБДД задержала более 200 пьяных водителей 30.10.2020, 12:530 Все отделы МФЦ Псковской области принимают документы на замену водительских прав 30.10.2020, 12:011 Две «Лады» столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО
30.10.2020, 11:380 Водитель «Хонды» врезался в такси на Коммунальной в Пскове. ФОТО 30.10.2020, 11:120 В Пскове перекроют улицу Некрасова 30.10.2020, 09:371 Житель Пыталовского района проведет 9 месяцев в тюрьме за пьяное вождение 30.10.2020, 09:082 Четыре человека пострадали при столкновении с деревом на въезде в Писковичи
30.10.2020, 08:124 Активисты «Единой России» проверили качество ремонта улиц в Пскове 30.10.2020, 08:030 Названы самые отзываемые бренды автомобилей в России 29.10.2020, 23:360 В Великих Луках под колеса «Приоры» попал велосипедист 29.10.2020, 22:420 В Великих Луках на опасном перекрестке рядом со школой установят светофор
29.10.2020, 21:544 Борис Елкин ответил на наболевшие вопросы о транспортных картах и проездных 29.10.2020, 20:160 Один из самых загруженных пунктов пропуска модернизируют на границе Латвии и Псковской области 29.10.2020, 18:040 Псковская ГИБДД взялась за проверку автобусов 29.10.2020, 17:250 В ГИБДД разъяснили, когда необязательно предупреждение о камере видеофиксации
29.10.2020, 16:500 Городская среда: ремонт дворов, проездов и скверов в Пскове в 2020 году. ЛОНГРИД 29.10.2020, 15:522 В Псковской области выросло количество фиксируемых камерами нарушений на дорогах 29.10.2020, 14:210 ВАЗ наехал на велосипедистку на улице Народной в Пскове. ФОТО 29.10.2020, 12:080 Ремонт дороги Череха – «Весна-80» завершит «ДорСтройСервис»
29.10.2020, 12:040 Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП под Псковом 29.10.2020, 11:291 В Псковской области начались торги по «дорожному» нацпроекту на 2021 год 29.10.2020, 11:160 Мальчики, техосмотр не желаете? 29.10.2020, 09:543 Укладка асфальта завершается на перекрестке Инженерная - Индустриальная в Пскове
29.10.2020, 08:160 В российских автобусах появятся портативные обеззараживатели воздуха 28.10.2020, 18:540 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 28.10.2020, 18:251 Определен новый подрядчик на ремонт двух километров дороги Порхов - Дно 28.10.2020, 16:220 Пскову не грозит глобальный транспортный коллапс из-за снегопадов
28.10.2020, 15:550 Ремонт дорожных объектов Пскова близится к завершению - Александр Братчиков 28.10.2020, 15:098 Фотофакт: Необычная крышка люка 28.10.2020, 14:210 Власти Пскова сомневаются, что ремонт улицы Аллейной будет закончен в срок 28.10.2020, 14:030 Александр Братчиков: Не все мои рабочие выезды связаны с необходимостью кого-то отругать
28.10.2020, 13:454 Одновременно два моста перекрываться в Пскове больше не будут - Александр Братчиков 28.10.2020, 13:110 Участок дороги Порхов – Дно перекроют на час 31 октября из-за легкоатлетического пробега 28.10.2020, 12:410 Для окончания ремонта улицы и площади Декабриста Пущина в Пскове нужно 3-4 дня 28.10.2020, 12:200 Ремонт улицы Лужской в Пскове идет с отставанием от графика
28.10.2020, 12:060 Ремонт улиц Харченко и Лесной в Пскове идет по плану 28.10.2020, 11:533 К середине ноября планируется закончить реконструкцию перекрестка Фабрициуса - Гражданская 28.10.2020, 11:141 Ушибы и переломы получила женщина в результате ДТП на проспекте Энтузиастов 28.10.2020, 10:100 Сбитая на улице Ижорского Батальона девушка получила перелом бедра
28.10.2020, 10:003 Иностранка на «БМВ» совершила ДТП на Октябрьском проспекте в Пскове 28.10.2020, 09:280 Водители мешают укладке асфальта на улице Ижорского Батальона в Пскове 28.10.2020, 09:242 Два пешехода сбиты в Пскове за утро 28.10.2020, 09:060 Печерянин отработает 240 часов за нетрезвое вождение
28.10.2020, 07:220 Займы по водительским правам могут узаконить в 2021 году 27.10.2020, 20:463 Псковичам напомнили способы оплаты проезда в городских автобусах с 1 ноября 27.10.2020, 19:383 Пенсионер пострадал при столкновении ВАЗа и «Мерседеса» в Пскове 27.10.2020, 19:371 Участок дороги между улицами Алтаева и Труда отремонтируют до 30 ноября
27.10.2020, 16:476 Более 700 пластиковых проездных купили псковичи за один день 27.10.2020, 15:392 «БМВ» и «Ауди» столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО 27.10.2020, 14:084 В Псковской области начали укладывать асфальт нового поколения 27.10.2020, 12:400 Псковская полиция ищет свидетелей наезда КамАЗа на юного велосипедиста
27.10.2020, 12:040 «Ниву» развернуло после столкновения с большегрузом на Юбилейной в Пскове. ФОТО 27.10.2020, 11:512 Водитель с 13-дневным стажем устроил ДТП в Пскове. ФОТО 27.10.2020, 11:041 В связи с пандемией продлеваются разрешения на перевозки псковским легковым такси 26.10.2020, 21:042 Псковичам помогли решить проблемы с получением госуслуг по линии ГИБДД
26.10.2020, 19:500 Автобусную остановку с автопавильоном обустроят в деревне Лавры 26.10.2020, 18:500 В Великих Луках мужчину будут судить за «липовые» права 26.10.2020, 17:462 Агрегаторов такси хотят обязать открывать представительства в регионах 26.10.2020, 17:460 Три двора отремонтировали в Пскове за счет сэкономленных средств
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.