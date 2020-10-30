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67 раз автомобилисты сбили псковичей в этом году

67 раз автомобилисты сбили пешеходов на территории Пскова в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, за девять месяцев этого года в областном центре произошло 60 наездов на пешеходов, из них 7 наездов совершены на регулируемых и 22 - на нерегулируемых пешеходных переходах. Вне пешеходного перехода случилось 31 дорожно-транспортное происшествие

При этом с начала октября в Пскове зарегистрировали 7 наездов на пешеходов (5 ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах, 1 ДТП на регулируемом пешеходном переходе, 1 ДТП вне пешеходного перехода).