АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове назначена экспертиза водителю «Лады», в которую врезался грузовик. ФОТО

Экспертиза назначена водителю «Лады», в которую врезался «Исузу» в Пскове. Как сообщили псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 31 октября в 11.15 у дома №87-а по улице Юбилейной.

Водитель «Исузу» (принадлежит ООО «Мехуборка»), мужчина 1978 года рождения, не учел особенности транспортного средства, не обеспечил безопасную скорость и совершил наезд на остановившийся перед светофором автомобиль «Лада». Водителя легковой машины, женщину 1985 года рождения, осмотрели медики. У нее выявлена черепно-мозговая травма, от госпитализации водитель отказалась.

Водитель грузовика был трезв. В отношении водителя легкового автомобиля назначено химико-токсикологическое исследование.