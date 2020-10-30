←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выветривать Бесполезно
Шины на зиму
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Все ограничения движения
Не жди Очереди
Ликвидация
мальчики Техосмотр не желаете?
ещё ДТП 30.10.2020 11:380 Водитель «Хонды» врезался в такси на Коммунальной в Пскове. ФОТО 02.11.2020 18:000 В Пскове сбита девочка на улице Кузнецкой 02.11.2020 16:330 Петербуржец на «Ситроене» сбил женщину в Великих Луках 02.11.2020 15:210 На Октябрьском проспекте в Пскове сбит пешеход 02.11.2020 11:113 В Пскове назначена экспертиза водителю «Лады», в которую врезался грузовик. ФОТО 01.11.2020 21:140 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

На Октябрьском проспекте в Пскове сбит пешеход

02.11.2020 15:21|ПсковКомментариев: 0

В Пскове на Октябрьском проспекте сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, наезд произошел 2 ноября в 11.45 у дома №17 по Октябрьскому проспекту.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес Бенц», мужчина 1950 года рождения, совершил наезд на девушку 1991 года рождения. Оба двигались на разрешающий сигнал светофора.

Водитель «Мерседеса» ехал по улице Кузнецкой в сторону Октябрьского проспекта и собирался повернуть. Пешеход пересекала проспект от кинотеатра «Победа» в сторону гостиницы «Октябрьская».

По предварительным данным, у пострадавшей выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб затылочной области и ушиб тазовой кости. Информация о травмах уточнятся. Девушка госпитализирована в областную больницу.

Водитель трезвый. Сотрудникам полиции он рассказал, что увидеть пешехода ему помешало солнце.

Теги: #ДТП #наезд на пешехода
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы пользуетесь услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 11 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
02.11.2020, 18:000 В Пскове сбита девочка на улице Кузнецкой 02.11.2020, 16:330 Петербуржец на «Ситроене» сбил женщину в Великих Луках 02.11.2020, 16:180 Улицу Садовую в Неелово отремонтируют до 20 декабря 02.11.2020, 15:210 На Октябрьском проспекте в Пскове сбит пешеход
02.11.2020, 13:480 За два месяца произошло снижение стоимости ОСАГО на 0,5% 02.11.2020, 13:320 В Псковской области установлены новые тарифы на использование спецстоянки 02.11.2020, 12:506 Большинство читателей ПЛН не доверяет транспортным картам 02.11.2020, 11:390 Дновец на два года лишился водительских прав за пьяную езду
02.11.2020, 11:113 В Пскове назначена экспертиза водителю «Лады», в которую врезался грузовик. ФОТО 02.11.2020, 08:400 В России вступили в силу новые требования к автомобилям из ЕАЭС 01.11.2020, 22:300 Более 1000 пешеходов наказали за нарушения ПДД в Пскове 01.11.2020, 21:140 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове
01.11.2020, 19:022 67 раз автомобилисты сбили псковичей в этом году 01.11.2020, 17:030 Дополнительные автобусные рейсы из Пскова до Старого Изборска организуют со 2 ноября 01.11.2020, 10:511 Транспортные карты начали действовать в псковских автобусах 31.10.2020, 23:080 Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в Псковском районе
31.10.2020, 22:403 Почему пьяным нет смысла тянуть время в надежде «выветрить алкоголь», рассказали сотрудники ГИБДД 31.10.2020, 21:491 Исключена возможность предложений сотрудникам псковской спецроты ДПС «договориться на месте» от пьяных водителей - ГИБДД 31.10.2020, 21:190 С 1 часа ночи на дорогах Псковской области ждут туман с видимостью 500 метров 31.10.2020, 18:5912 На улице Горького в Пскове ликвидирован пешеходный переход
31.10.2020, 09:570 В подразделениях ГИБДД Псковской области услуги окажут в порядке живой и электронной очереди 31.10.2020, 09:370 Организованы дополнительные рейсы автобусов из Пскова в Изборск и Печоры 31.10.2020, 07:590 В Пскове сегодня будет закрыт участок улицы Некрасова 30.10.2020, 23:010 Автомобили получат электронные паспорта в России
30.10.2020, 15:330 Девушка на угнанном у псковича «Рено» попала в ДТП в Новгородской области 30.10.2020, 15:180 На первую очередь реконструкции улицы Кузбасской Дивизии выделены допсредства 30.10.2020, 14:574 Началась подготовка к строительству обхода Опочки 30.10.2020, 14:163 Областная спецрота ГИБДД задержала более 200 пьяных водителей
30.10.2020, 12:530 Все отделы МФЦ Псковской области принимают документы на замену водительских прав 30.10.2020, 12:011 Две «Лады» столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 30.10.2020, 11:380 Водитель «Хонды» врезался в такси на Коммунальной в Пскове. ФОТО 30.10.2020, 11:120 В Пскове перекроют улицу Некрасова
30.10.2020, 09:371 Житель Пыталовского района проведет 9 месяцев в тюрьме за пьяное вождение 30.10.2020, 09:082 Четыре человека пострадали при столкновении с деревом на въезде в Писковичи 30.10.2020, 08:124 Активисты «Единой России» проверили качество ремонта улиц в Пскове 30.10.2020, 08:030 Названы самые отзываемые бренды автомобилей в России
29.10.2020, 23:360 В Великих Луках под колеса «Приоры» попал велосипедист 29.10.2020, 22:420 В Великих Луках на опасном перекрестке рядом со школой установят светофор 29.10.2020, 21:544 Борис Елкин ответил на наболевшие вопросы о транспортных картах и проездных 29.10.2020, 20:160 Один из самых загруженных пунктов пропуска модернизируют на границе Латвии и Псковской области
29.10.2020, 18:040 Псковская ГИБДД взялась за проверку автобусов 29.10.2020, 17:250 В ГИБДД разъяснили, когда необязательно предупреждение о камере видеофиксации 29.10.2020, 16:500 Городская среда: ремонт дворов, проездов и скверов в Пскове в 2020 году. ЛОНГРИД 29.10.2020, 15:522 В Псковской области выросло количество фиксируемых камерами нарушений на дорогах
29.10.2020, 14:210 ВАЗ наехал на велосипедистку на улице Народной в Пскове. ФОТО 29.10.2020, 12:080 Ремонт дороги Череха – «Весна-80» завершит «ДорСтройСервис» 29.10.2020, 12:040 Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП под Псковом 29.10.2020, 11:291 В Псковской области начались торги по «дорожному» нацпроекту на 2021 год
29.10.2020, 11:160 Мальчики, техосмотр не желаете? 29.10.2020, 09:543 Укладка асфальта завершается на перекрестке Инженерная - Индустриальная в Пскове 29.10.2020, 08:160 В российских автобусах появятся портативные обеззараживатели воздуха 28.10.2020, 18:540 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
28.10.2020, 18:251 Определен новый подрядчик на ремонт двух километров дороги Порхов - Дно 28.10.2020, 16:220 Пскову не грозит глобальный транспортный коллапс из-за снегопадов 28.10.2020, 15:550 Ремонт дорожных объектов Пскова близится к завершению - Александр Братчиков 28.10.2020, 15:099 Фотофакт: Необычная крышка люка
28.10.2020, 14:210 Власти Пскова сомневаются, что ремонт улицы Аллейной будет закончен в срок 28.10.2020, 14:030 Александр Братчиков: Не все мои рабочие выезды связаны с необходимостью кого-то отругать 28.10.2020, 13:454 Одновременно два моста перекрываться в Пскове больше не будут - Александр Братчиков 28.10.2020, 13:110 Участок дороги Порхов – Дно перекроют на час 31 октября из-за легкоатлетического пробега
28.10.2020, 12:410 Для окончания ремонта улицы и площади Декабриста Пущина в Пскове нужно 3-4 дня 28.10.2020, 12:200 Ремонт улицы Лужской в Пскове идет с отставанием от графика 28.10.2020, 12:060 Ремонт улиц Харченко и Лесной в Пскове идет по плану 28.10.2020, 11:533 К середине ноября планируется закончить реконструкцию перекрестка Фабрициуса - Гражданская
28.10.2020, 11:141 Ушибы и переломы получила женщина в результате ДТП на проспекте Энтузиастов 28.10.2020, 10:100 Сбитая на улице Ижорского Батальона девушка получила перелом бедра 28.10.2020, 10:003 Иностранка на «БМВ» совершила ДТП на Октябрьском проспекте в Пскове 28.10.2020, 09:280 Водители мешают укладке асфальта на улице Ижорского Батальона в Пскове
28.10.2020, 09:242 Два пешехода сбиты в Пскове за утро 28.10.2020, 09:060 Печерянин отработает 240 часов за нетрезвое вождение 28.10.2020, 07:220 Займы по водительским правам могут узаконить в 2021 году 27.10.2020, 20:463 Псковичам напомнили способы оплаты проезда в городских автобусах с 1 ноября
27.10.2020, 19:383 Пенсионер пострадал при столкновении ВАЗа и «Мерседеса» в Пскове 27.10.2020, 19:371 Участок дороги между улицами Алтаева и Труда отремонтируют до 30 ноября 27.10.2020, 16:476 Более 700 пластиковых проездных купили псковичи за один день 27.10.2020, 15:392 «БМВ» и «Ауди» столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.