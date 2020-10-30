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На Октябрьском проспекте в Пскове сбит пешеход

В Пскове на Октябрьском проспекте сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, наезд произошел 2 ноября в 11.45 у дома №17 по Октябрьскому проспекту.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес Бенц», мужчина 1950 года рождения, совершил наезд на девушку 1991 года рождения. Оба двигались на разрешающий сигнал светофора.

Водитель «Мерседеса» ехал по улице Кузнецкой в сторону Октябрьского проспекта и собирался повернуть. Пешеход пересекала проспект от кинотеатра «Победа» в сторону гостиницы «Октябрьская».

По предварительным данным, у пострадавшей выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб затылочной области и ушиб тазовой кости. Информация о травмах уточнятся. Девушка госпитализирована в областную больницу.

Водитель трезвый. Сотрудникам полиции он рассказал, что увидеть пешехода ему помешало солнце.