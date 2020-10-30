ДТП мешает движению на Четырех углах

Ушибы и переломы получила женщина в результате ДТП на проспекте Энтузиастов

Ремонт улиц Харченко и Лесной в Пскове идет по плану

Два пешехода сбиты в Пскове за утро

Водители мешают укладке асфальта на улице Ижорского Батальона в Пскове

Иностранка на «БМВ» совершила ДТП на Октябрьском проспекте в Пскове

Займы по водительским правам могут узаконить в 2021 году

Псковичам напомнили способы оплаты проезда в городских автобусах с 1 ноября

Пенсионер пострадал при столкновении ВАЗа и «Мерседеса» в Пскове

Участок дороги между улицами Алтаева и Труда отремонтируют до 30 ноября