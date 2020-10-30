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Сбитая на улице Кузнецкой в Пскове девочка получила перелом руки

Сбитая автомобилем на улице Кузнецкой в Пскове девочка получила перелом и ушиб. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, пострадавшая была доставлена в детскую областную больницу. Медики выявили перелом нижней трети левой лучевой кости руки и ушиб нижней части спины и таза.

По факту ДТП проводится расследование.

Напомним, наезд произошел 2 ноября в 17.20 у дома №35 по улице Кузнецкой. Водитель «Мицубиси Кольт», молодой человек 2002 года рождения, наехал на девочку 2007 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водительское удостоверение молодой человек получил только в августе. В момент ДТП он был трезв.

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2 ноября в Пскове еще один пешеход был сбит на регулируемом перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой.