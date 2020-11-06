Разрыв печени получила великолучанка после наезда «Шевроле»

В Великих Луках на пешеходном переходе сбили женщину, пишет портал «Луки.ру».
5 ноября около 18:40 у дома №31/15 по улице 3-ей Ударной Армии водитель автомобиля «Шевроле», великолучанин 1985 года рождения, совершил наезд на пешехода, 46-летнюю горожанку, которая переходила проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
По предварительным данным, в результате ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупые травмы живота, грудной клетки, открытый вывих нижней трети левой голени, разрыв печени. Пострадавшую госпитализировали.