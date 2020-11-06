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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два автомобиля столкнулись в центре Пскова

07.11.2020 10:43|ПсковКомментариев: 0

Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова 6 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Дорожная авария произошла в 23.22 напротив дома №1/3 на улице Советской. Автомобиль «Мазда 323» под управлением мужчины 1966 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Шкода Октавиа», за рулем которого находился мужчина 1991 года рождения.

Водитель «Шкоды» получил ушиб, ему госпитализация не потребовалась. А водитель автомобиля «Мазда 323» получил перелом ребер и ссадины лица. По предварительной информации, работники скорой медицинского помощи выявили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчину госпитализировали в городскую больницу.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось 7 ноября в 1.10 возле дома №33 на улице Гоголя в Пскове. Там водитель автомобиля «Мазда 6» 1993 года рождения при выезде со второстепенной не уступил дорогу автомобилю «Ситроен» под управлением молодого человека 1999 года рождения.

Водитель автомашины «Ситроен» получил ушиб грудной клетки, госпитализация не потребовалась.

Теги: #ДТП #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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