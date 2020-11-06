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Обезображенный труп мужчины нашли на дороге в Новосокольническом районе

Обезображенный труп мужчины нашли на дороге в Новосокольническом районе вечером 7 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сообщение об обнаружении тела на проезжей части автодороги Рига - Москва поступило в дежурную часть УМВД России по Псковской области в 21.30 из МО МВД России «Новосокольнический».

По предварительной информации, труп неоднократно переехали автомобили.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают автомобиль, сбивший пешехода. Также устанавливается личность погибшего, добавили в ведомстве.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, наряд ДПС. Туда же выехал начальник МО МВД России «Новосокольнический». Сотрудники ГИБДД обеспечивают перекрытие дороги, выставляются посты.