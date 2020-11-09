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В Пскове снизился детский травматизм на дорогах

За 10 месяцев 2020 года в Пскове наблюдается снижение детского травматизма. Об этом рассказала старший инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

За данный период зарегистрировано 24 ДТП с участием детей. По сравнению с январем-октябрем 2019-го количество таких происшествий снизилось на 32%, тогда было зарегистрировано 35 ДТП.

В 24 ДТП пострадали 26 детей в возрасте до 16 лет. В прошлом году за аналогичный период 34 были ранены и один погиб (на проспекте Энтузиастов).

Из 26 пострадавших 13 были пешеходами, 7 находились в салоне автомобиля и 6 передвигались на велосипедах.