АвтоМир / Происшествия / ДТП

На скользкой дороге в Печорах столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись 10 ноября на улице Псковской в Печорах. Причиной ДТП стала скользкая дорога, пишет газета «Печорская правда».

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали три иномарки. Автомобили «Фольксваген Пассат» и «Форд Фьюжн» двигались в направлении Пскова. По встречной полосе ехал автомобиль «Хендай». Когда «Фольксваген» стал тормозить, его примеру последовал водитель «Форда», но не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хендаем».

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир корейского автомобиля. Все машины получили технические повреждения.

По предварительным данным, в ДТП виноват водитель автомобиля «Форд Фьюжн», который не выбрал безопасную дистанцию для движения.

Также в отношении организации, обслуживающей данный участок дороги, будут приняты меры административного воздействия из-за несвоевременной посыпки.