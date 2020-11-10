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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове проехавший на красный свет «Хендай» проверил на прочность «Киа»

10.11.2020 15:05|ПсковКомментариев: 0

Проехавший на красный сигнал светофора «Хендай» проверил на прочность «Киа» на Четырех углах в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, столкновение произошло 9 ноября 18.45 у дома №14/6 по улице Максима Горького.

Фото: группа Жесть по-псковски

Водитель автомобиля «Хендай Солярис», молодой человек 1997 года рождения, проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Киа Рио» под управлением мужчины 1991 года рождения.

Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

Как сообщалось ранее, в Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Максима Горького смонтирован новый комплекс фотовидеофиксации, который будет фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию.

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Теги: #ДТП #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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