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Мальчика сбил автомобиль на улице Леона Поземского в Пскове

Мальчика 2010 года рождения сбил автомобиль «Форд Фиеста» в Пскове 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

По предварительной информации, в 14.10 около дома №64 на улице Леона Поземского ребенок перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и его зацепил автомобиль. Никто не пострадал. Водитель 1991 года рождения трезв, в отношении него составили административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД.