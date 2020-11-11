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Женщина пострадала в результате ДТП на Рижском проспекте

Женщина пострадала в результате ДТП на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, по предварительной информации ДТП произошло 11 ноября около 17.30 у дома №92 на Рижском проспекте.

По предварительным данным, 74-летний водитель ВАЗ-2107 при повороте налево столкнулся с «Пежо 206», движущимся во встречном направлении.

За рулем «Пежо» находилась 33-летняя женщина.

По предварительным данным, она получила ушиб колена, доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.