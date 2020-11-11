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Автомобиль сбил женщину на Рижском проспекте в Пскове

В Пскове водитель автомобиля Hyundai ix35 сбил пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, наезд произошел 12 ноября в 14.10 около дома №41-а по Рижскому проспекту.

По предварительным данным, водитель автомобиля, мужчина 1982 года рождения, сбил женщину 1957 года рождения, которая двигалась по проезжей части прилегающей дворовой территории.

У пострадавшей выявлен закрытый перелом верней трети правого бедра. Она доставлена в травматологическое отделение областной больницы.

Водитель был трезв.