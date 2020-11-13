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В Пскове пешеход ушел с места ДТП после наезда автобуса. ФОТО

Водитель автобуса в Пскове сообщил в полицию о наезде на пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 12 ноября в 20.25 у дома №87-а по Юбилейной, перед перекрестком с улицей Коммунальной.

Мужчина 1967 года рождения, водитель автобуса «Ман 009» (принадлежит ГППО «Псковпассажиравтотранс») сообщил, что совершил наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. Пешеход покинул место происшествия.

Происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями.