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В Пскове неустановленный водитель врезался в Nissan и скрылся с места ДТП. ФОТО

Неустановленный пока водитель на неустановленном автомобиле столкнулся на улице Коммунальной в Пскове с автомобилем Nissan Qashqai и скрылся с места ДТП.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по Пскову, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 13 ноября около 22:56 возле дома №18 по улице Коммунальной, недалеко от перекрестка с улицей Киселева.

За рулем Nissan Qashqai находился мужчина 2001 года рождения. Автомобиль получил серьезные технические повреждения.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.