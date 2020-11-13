В Пскове неустановленный водитель врезался в Nissan и скрылся с места ДТП. ФОТО

Неустановленный пока водитель на неустановленном автомобиле столкнулся на улице Коммунальной в Пскове с автомобилем Nissan Qashqai и скрылся с места ДТП.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по Пскову, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 13 ноября около 22:56 возле дома №18 по улице Коммунальной, недалеко от перекрестка с улицей Киселева.
За рулем Nissan Qashqai находился мужчина 2001 года рождения. Автомобиль получил серьезные технические повреждения.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.