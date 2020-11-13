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Автомобиль с тремя пассажирами-подростками перевернулся в Великолукском районе

Автомобиль с тремя пассажирами-подростками перевернулся в деревне Макоедово Великолукского района. ДТП произошло 15 ноября в 16.10, пишет газета «Наш путь».



Авария случалась у дома №1а по улице Трубецкой. Водитель «Шевроле Нивы», 39-летняя женщина, не справилась с управлением и съехала в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся.



Пострадал один 16-летний пассажир, он госпитализирован. Всего в машине находились трое 16-летних подростков, все они были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель, по предварительным данным, была трезва.