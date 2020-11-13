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В Пскове на улице Поземского сбит пешеход

В Пскове сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, наезд произошел 17 ноября около 9.00 у дома №92 по улице Леона Поземского.

По предварительной информации, водитель автомашины «Хендай Солярис» совершил наезд на женщину 1972 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу у мясокомбината слева направо.

Предварительно, у пешехода установлен вывих правого плеча, закрытый перелом тазовых костей слева.

Водитель трезвый. По его словам, он не заметил пешехода.