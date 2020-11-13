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Автомобиль Ssang Yong перевернулся в Великолукском районе

Автомобиль Ssang Yong перевернулся в Великолукском районе сегодня, 17 ноября. Как пишет районная газета «Наш путь», в 13.50 на 13-м километре автодороги Великие Луки - Невель возле деревни Бугры водитель 1960 года рождения выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.

Фото: группа «Газета Великолукского района "Наш путь"» «ВКонтакте»

Водитель получил незначительные ушибы, от помощи медработников он отказался.





Отдел ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский» призывает водителей соблюдать скоростной режим и сменить летнюю резину на зимнюю.