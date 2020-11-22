АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Псковском районе водитель «Киа» врезался в сломавшийся автомобиль

Автомобилист пострадал в ДТП на 6-м километре Псков - Кислово - Палкино в Псковском районе. Дорожная авария произошла 20 ноября около 23.15, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Водитель автомобиля «Киа Рио», мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на стоящую из-за поломки на проезжей части автомашину «Рено Меган», принадлежащую мужчине 1987 года рождения.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель «Киа» получил автотравму, рваную рану правого коленного сустава, ссадину левого колена и ушиб грудной клетки.